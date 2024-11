nueva york taxi conde.jpg Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos. Imagen de Condé Nast Traveler.

Nueva York es la ciudad de los retrasos

Según los neoyorquinos expertos de la revista, una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta es el tráfico y los retrasos. Siempre hay alguna protesta, feria callejera, accidente vial, rodaje de película o manifestación que provoca que el transporte público se retrase y terminas llegando tarde. Si vas a desplazarte a cualquier sitio, no importa si está cerca, necesitas salir con mucho tiempo de anticipación.

El mejor sistema de transporte público del mundo

Nueva York tiene un sistema de transporte público excelente para explorar la ciudad. Tiene 472 estaciones y 28 rutas para cubrir los 5 distritos. De acuerdo a Condé Nast Traveler, la mejor opción es viajar en metro. Si necesitas planificar tu viaje puedes utilizar la aplicación New York Subway MTA Map, Apple Maps o Google Maps. Se puede pagar con tarjeta de crédito sin contacto, tarjeta de metro o con el celular.

►TE PUEDE INTERESAR: La ciudad que está a 30 minutos de Washington D.C. y es sede del Pentágono

Cuando llegue el metro es mejor que te coloques al lado y no enfrente de la puerta, así dejas que se bajen los pasajeros primero. Si las puertas se cierras antes de que ingreses, no te estreses, porque seguramente llegará otro justo detrás. Si encuentras un asiento en el tren, ponte cómodo pero no lo utilices para apoyar tu bolso. En el caso de que veas un vagón vacío, no te subas porque probablemente no funciona la calefacción, tiene un olor nauseabundo, o alguna otra cuestión.

Detalles a tener en cuenta si quieres conocer los restaurantes de la ciudad

Existen restaurantes de Nueva York que toman reservas con una semana de antelación y otros con meses de anticipación. Resy es una de las plataformas que puedes utilizar para reservar. En caso de los locales gastronómicos más concurridos donde resulta difícil conseguir reserva, puedes intentar pedir una mesa a partir de las 4 p. m. Dependiendo el día, pueden ponerte en una lista de espera o sentarte en una barra.

restaurante ny.jpg Si quieres visitar los mejores restaurantes de Nueva York, deberías reservar de antemano. Imagen de archivo.

Muchos restaurantes tienen el cartel de "solo efectivo", incluso los de alto perfil. Estos locales no se preocupan por tu tarjeta de crédito, así que es importante que lleves un fajo de billetes si quieres disfrutar de todas las experiencias. Además, los expertos neoyorquinos, recomiendan salirse de los típicos recorridos culinarios sofisticados para animarse a probar la cocina característica de cada barrio.