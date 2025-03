Una de las medidas propone que los niños dejen el celular en un lugar especial de la escuela al llegar al establecimiento para luego retirarlo cuando sea el horario de salida: "Va a ser un cambio dramático y obviamente los niños dicen que no quieren que eso pase, pero alguien tiene que decir no y vamos a cambiar esto porque además sabemos que eso está afectando la salud mental de nuestros niños".

Kathy Hochul detalló la ley que promueve no busca suspender estudiantes, ya que se trataría de una acción muy agresiva, mientras que las consecuencias que pueden enfrentar los alumnos dependerían de cada municipalidad.

Celular en la escuela.jpg En Nueva York se busca prohibir los celulares en el aula para que mejore la calidad educativa.

Discursos diferentes sobre el uso del celular en las escuelas

Los testimonios se ubicaron en "ambos lados de la vereda", mientras que Emilia Veloz - madre de dos adolescentes en edad escolar - recordaba que en sus "tiempos a la escuela se iba a estudiar, a jugar, a aprender y a divertirse con los compañeritos. Pero ahora, los chamaquitos se la pasan pegados a esos benditos celulares, y así no aprenden, no socializan y a veces ni duermen bien".

Es por eso que la madre de origen dominicano culpa a los teléfonos inteligentes y a las redes sociales por el bajo rendimiento académico de sus hijos de 14 y 16 años, quienes estudian en una escuela del Alto Manhattan. Además, la Veloz indicó que ellos presentan cuadros de "ansiedad, depresión y adicción a esos aparatos".

Para contrarrestar estos argumentos, quienes más se oponen a la ley son los niños. El testimonio de Lucas Martínez, de 14 años, asegura que su celular es indispensable y manifestó: "Mi celular es mi vida. Yo no sé qué voy a hacer si no me dejan tener el celular en la escuela".

Sin embargo, su madre colombiana rápidamente le contestó: "Yo sí sé que vas a hacer sin celular. Por fin, vas a ir a estudiar y a aprender, y no a estar metido en ese aparato. Así que mejor desde ya dile adiós a tu celular, porque acá en casa también vamos a ponerle horarios al uso del teléfono".