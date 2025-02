Sin embargo, algunos funcionarios del gobierno han generado una marcada controversia ya que, a priori, los detenidos en Guantánamo deberían ser criminales de "alto riesgo", con posibles vínculos con la organización venezolana Tren de Aragua; es decir, no deberían analizar su deportación teniendo en cuenta su situación delictiva.

En las filtraciones recibidas por CBS News la información es otra y preocupante: en Guantánamo habrían inmigrantes sin antecedentes penales o con condenas por delitos menores. Por eso la primicia es que las noticias pueden "buenas" o "malas", dependiendo de cada presidiario.

Guantánamo2.jfif Los inmigrantes detenidos en Guantánamo de "bajo riesgo" podrían ser deportados a sus países.

Preocupa la falta de información sobre los presos

Los familiares de los detenidos en Guantánamo y las organizaciones defensoras de los derechos humanos están expresando su descontento y preocupación por la falta de información sobre los inmigrantes presos. Mientras que The New York Times publicó una lista con nombres de 53 hombres inmigrantes retenidos en la base naval, al menos cuatro familias de esas personas no han podido comunicarse con ellos, expresaron en declaraciones a la agencia EFE.

Paralelamente, organizaciones de derechos humanos han exigido mayor transparencia sobre la situación y han presentado una demanda contra el Gobierno de Donald Trump, ya que exigen tener acceso a los detenidos, verificar sus condiciones de reclusión y para garantizar que puedan afrontar el debido proceso judicial.

Desde la administración de Estados Unidos anunciaron que lanzarán una fuerte campaña publicitaria

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) envió un doble mensaje en su arduo labor en la lucha contra la presencia de inmigrantes en Estados Unidos: por un lado, que los inmigrantes indocumentados se autodeporten, por el otro, que quienes quieran ingresar al país del norte sin papeles directamente desistan de su deseo.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, fue tajante en sus declaraciones: "Bajo la presidencia de Trump, las fronteras de Estados Unidos están cerradas para los infractores de la ley". Este tipo de mensajes, parte de una campaña informativa, será transmitida en radio, televisión y medios digitales de diferentes regiones y en varios idiomas.

Para ello Donald Trump invertirá una cifra multimillonaria, que no fue precisada por el gobierno estadounidense.

