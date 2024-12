Nueva York está dispuesto a cooperar para deportar a los inmigrantes que cometieron delitos

“No vamos a ser un refugio para los que cometan crímenes contra inmigrantes inocentes, inmigrantes y neoyorquinos. Esa fue mi conversación con el zar de la frontera, para averiguar cómo perseguir a aquellos individuos que están cometiendo delitos repetidamente en nuestra ciudad”, dijo el alcalde de Nueva York.

nueva york-inmigrantes-delitos 2-efe.webp El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, sale de un tribunal federal en Nueva York. Crédito: EFE/EPA/Sarah Yenesel.

“Pero no seremos un refugio seguro para quienes cometen actos violentos. No lo hacemos por quienes son ciudadanos y no lo vamos a hacer por aquellos que son indocumentados”, reiteró Adams.