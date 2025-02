Novio de Michelle Trachtenberg rompe el silencio tras el fallecimiento de la actriz

El medio, afirmó que el productor de 63 años le dijo a su colaborador que los parientes de la difunta celebridad de televisión “no harán comentarios sobre la tragedia”. Además, agregó que la hermana y la madre de Michelle no estaban en la propiedad, en la que él está registrado como habitante desde 2021.

Trachtenberg y Cohen mantenían una relación estable desde 2020, aunque su vínculo profesional se extendía mucho antes. La pareja fue vista públicamente por primera vez ese año y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en los medios.

Happy Valentine’s Day to the man who sits still long enough for me to paint his face. ????.jpg