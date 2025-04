“Estamos profundamente tristes de informar que un niño en edad escolar que fue diagnosticado recientemente con sarampión ha fallecido. El niño estaba recibiendo tratamiento por complicaciones del sarampión mientras estaba hospitalizado”, dijo Aaron Davis, vicepresidente del Sistema de Salud UMC en Lubbock, Texas, a CNN en un comunicado.

“Es importante señalar que el niño no estaba vacunado contra el sarampión y no tenía condiciones de salud subyacentes conocidas”, continuó Aaron Davis, vicepresidente del Sistema de Salud. “Es importante señalar que el niño no estaba vacunado contra el sarampión y no tenía condiciones de salud subyacentes conocidas”, continuó Aaron Davis, vicepresidente del Sistema de Salud.