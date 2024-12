Así son los drones que sobrevuelan Nueva Jersey

Se trata de artefactos sofísticados que se diferencian facilmente de los utilizados por aficionados, tienen un diámetro de hasta 1.8 metros y, en ocasiones, también circulan con las luces apagadas.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quedó impresionado por la tecnología que presentan los drones, narrando que "en el momento en que pones tus ojos en ellos, se apagan". Sin embargo, a pesar de las preocupaciones, señaló que no significan una amenaza.

Gobernador de Nueva Jersey.jpg El gobernador de Nueva Jersey contó su experiencia con los misteriosos drones.

Las autoridades de Estados Unidos se expresaron con respecto a los drones

Las autoridades se vieron obligados a realizar un comunicado porque son muchas las teorías que se abarajan y algunas de ellas surgen desde el mismo Gobierno de los Estados Unidos.

Jeff Van Drew, miembro del Comité de Justicia y Transporte de la Cámara, expresó que los drones podrían estar lanzándose desde una nave nodriza en el Océano Atlántico, enviados a la región por Irán: "Ya sea que fuera algún aficionado loco que no podemos imaginar, o si es Irán, y creo que muy posiblemente podría serlo".

Jeff Van Drew.jpg El gobierno de los Estados Unidos tuvo que salir a desmentir a Jeff Van Drew sobre sus dichos sobre los drones.

Es por eso que la Secretaria de Prensa del Pentágono, Sabrina Singh, respondió preguntas que le realizaron los periodistas sobre los drones y explicó que por el momento "no tenemos evidencia de que estas actividades provengan de una entidad extranjera o sean obra de un adversario". Además, manifestó que "en ningún momento nuestras instalaciones fueron amenazadas cuando esta actividad estaba ocurriendo".

Con respecto a los dichos de Drew, la Secretaria de Prensa de Estados Unidos fue categórica: "No hay ninguna verdad en eso". Además, para concluir, sentenció: "No hay ningún barco iraní frente a la costa de Estados Unidos, y no hay una supuesta nave nodriza lanzando drones hacia Estados Unidos".