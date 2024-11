godzila.jpeg Godzila es un clásico que no te puedes perder.

Si te lo perdiste entonces, o incluso si ya lo has visto, esta podría ser tu última oportunidad de ver una de las películas más entretenidas y de corazón de la década en la gran pantalla. Después de todo, un monstruo gigante necesita una pantalla enorme.

Emilia Pérez en O Cinema en Miami

La premisa de este inexplicable ganador de Cannes suena demasiado buena para ser verdad: una jefa del cartel transexual (Karla Sofía Gascón) en México recluta a una abogada (Zoe Saldaña) para ayudarla a fingir su muerte y así poder escapar de la justicia y vivir como su verdadero yo.

Y eso es solo el primer acto, ya que Emilia Pérez se vuelve aún más lujuriosa y telenovelesca a medida que avanza.

amilia perez.webp Esta película es perfecta para las personas que les gusta el drama.

Tendremos una reseña completa de la película, sin duda la película latinoamericana más destacada del año, más cerca de su estreno en streaming en Netflix, pero si te gustaría echar un vistazo previo en los cines, O Cinema en Miami la proyectará durante una semana a partir de este viernes.

►TE PUEDE INTERESAR: Tiene 19 años, es más alto que Jimmy Butler y ya cambió la historia deportiva de Florida

Do The Right Thing y La Dolce Vita en Cosford Cinema

La serie "Watching Movies With" de los sábados en Cosford Cinema se trata de invitar a notables locales a presentar sus películas favoritas, y este mes traen lo mejor.

El 2 de noviembre, el artista y fotógrafo Carl Juste presentará una proyección de la clásica Do The Right Thing de Spike Lee, y el 9 de noviembre, la periodista y autora Ana Menéndez mostrará la obra maestra de Federico Fellini, La Dolce Vita.