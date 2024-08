Los requisitos para calificar al cheque de ayuda por 330 dólares en Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció el martes $350 millones en pagos suplementarios para residentes de ingresos moderados y bajos. Según CBS News New York, "un millón de familias de New York recibirán un cheque por correo a finales de agosto. Dependiendo de los ingresos y del tamaño de la familia, algunas personas recibirán 330 dólares por cada niño. Si tienes tres hijos, eso significa 1.000 dólares en tu bolsillo", dijo Hochul. "Los neoyorquinos no tienen que hacer nada para recibir este pago. No hay formularios ni obstáculos que superar. Simplemente les llegará".

