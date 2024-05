La playa de Florida con arenas blancas y aguas turquesas que está a 30 minutos de Pensacola

A lo largo de la costa sur de la isla, se extienden kilómetros de playas perfectas para familias, accesibles a través de varios puntos de acceso públicos. En lugares como Johnson Beach y el Parque Estatal Perdido Key, los visitantes en Florida pueden disfrutar de largas caminatas por la playa, observar la vida marina y, en la temporada adecuada, incluso avistar tortugas marinas y otras especies amenazadas.

Pero las maravillas de Perdido Key no se limitan solo al agua. Los amantes de la naturaleza encontrarán mucho que explorar en los parques naturales de la zona, como el Parque Natural Garcon Bayou y el Parque Estatal Tarkiln Bayou Preserve, hogar de una diversidad impresionante de flora y fauna.

Y después de un día lleno de aventuras, los viajeros pueden deleitarse con la deliciosa gastronomía local en los restaurantes y bares de la zona. Desde mariscos frescos hasta cocina sureña, Perdido Key ofrece una experiencia culinaria que complementa perfectamente su belleza natural.

En la región de Pensacola, las playas ofrecen un sinfín de oportunidades para la diversión al aire libre, desde caminatas escénicas hasta emocionantes actividades en el agua que mantendrán a toda la familia entretenida durante días.

