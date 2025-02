La horda de satélites de Starlink podría convertir el espacio en un lugar peligrosamente concurrido.

Diversos científicos han alarmado sobre las consecuencias no deseadas en la capa de ozono, la investigación astronómica y un cielo abarrotado de basura espacial. De hecho, Starlink no es la única compañía que puede lanzar satélites al espacio. La situación es delicada, Project Kuiper de Amazon, One Web de Europa, SpaceSail de China, y otras empresas privadas también quieren desplegar sus propias constelaciones de satélites.

satelites starlink.jpg Starlink es una compañía de Elon Musk.

Vishnu Reddy, profesor de ciencias planetarias en la Universidad de Arizona, habló con CNET y explicó la situación en simples palabras. "Si todos en la calle intentan evitar ser atropellados, tarde o temprano tendremos accidentes", expresó Reddy haciendo referencia a la gran cantidad de satélites que podría habitar el espacio y colisionar en un futuro.

Varios de expertos espaciales mencionaron el síndrome de Kessler, un escenario hipotético en el que los desechos en el espacio desencadenan una reacción en cadena: un objeto espacial choca con otro, lo que crea más desechos contra los que los objetos pueden chocar. En conclusión, en este escenario catastrófico, la órbita de la Tierra podría estar tan abarrotada de basura espacial que los satélites ya no podrían funcionar.