La diva del Bronx, subió una serie de imágenes mostrando el look combinado con Emme. La cantante llevó un conjunto de falda y top manga larga en color negro, con incrustaciones de piedras. Además, sumó una campera de piel.

Por su parte, Emme llevó un look al estilo tomboy, un elegante conjunto sastrero de pantalón y saco gris a rayas. Además, lució una camisa gris con una corbata a tono y un prendedor en la solapa.

Othello premiere with the best date ever (1).jpg