La fuerte frase de apoyo de Putin a Kamala Harris

"Se ríe de forma tan expresiva y contagiosa que significa que lo está haciendo bien", dijo Putin. "Se ríe de forma tan expresiva y contagiosa que significa que lo está haciendo bien", dijo Putin.

Putin también criticó a Donald Trump por poner "tantas restricciones y sanciones contra Rusia como ningún otro presidente ha introducido antes que él". Los comentarios de Putin se producen después de que el gobierno de Biden anunciara este jueves un amplio conjunto de medidas para hacer frente a un importante esfuerzo respaldado por el gobierno ruso para influir en las elecciones presidenciales de 2024.

A pesar de los comentarios de Putin, aparentemente en apoyo de los demócratas, la vicefiscal general de Estados Unidos, Lisa Monaco, afirmó este miércoles que tres empresas rusas -bajo la dirección de Putin- utilizaron perfiles falsos para promover falsas narrativas en las redes sociales. Los documentos internos presentados por una de esas empresas rusas muestran que uno de los objetivos del esfuerzo propagandístico era impulsar la candidatura de Donald Trump o de quien resultara ser el candidato republicano a la presidencia, según una declaración jurada del FBI.

Putin afirma que está logrando importantes avances en Ucrania

Sobre la incursión en Ucrania, Putin dijo que "Rusia está logrando importantes avances territoriales" en la región de Kursk. Según Putin, las Fuerzas Armadas rusas han estabilizado la situación en Kursk y están expulsando gradualmente al enemigo de los territorios fronterizos de las regiones rusas, al tiempo que avanzan en su ofensiva en Ucrania.

"El objetivo del enemigo era ponernos nerviosos, causar alboroto, transferir tropas de una zona a otra y detener nuestra ofensiva en zonas clave, en particular en Donbás, cuya liberación es nuestro principal objetivo". ¿Ha funcionado? No, el enemigo no tuvo éxito", dijo Putin durante una sesión plenaria en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, Rusia, este jueves.

putin-foro2-economico.webp El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este jueves que “apoya” a la candidata democráta Kamala Harris de cara a la elección presidencial estadounidense de noviembre. Crédito: EFE/EPA/Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin Pool.

Sobre el adversario

Rusia revisa sus protocolos para el uso de armas nucleares tras las "acciones de Occidente" en Ucrania, según medios estatales. En esa misma línea, añadió que el adversario no solo no logró sus objetivos, sino que, por el contrario, está sufriendo importantes pérdidas de terreno, mano de obra y equipo militar.

"Y lo que es más importante, no se están tomando medidas para frenar nuestra ofensiva. Al contrario, el enemigo se ha debilitado en zonas clave y nuestras tropas han acelerado las operaciones ofensivas", dijo Putin.

"Hacía mucho tiempo que no se producían ganancias territoriales de este tipo", añadió citando los avances en las direcciones de Donetsk y Pokrovsk. "El enemigo está sufriendo grandes pérdidas. Tanto en personal como en equipamiento", dijo Putin.