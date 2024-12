La descomunal cifra que ganó Taylor Swift por The Eras Tour: la gira más exitosa de la historia

Taylor Swift d2.jpg Taylor Swift nació en West Reading, Pensilvania. Tiene 34 años. Imagen de Instagram @taylorswift.

Taylor Swift Touring, la compañía productora de la cantante confirmó que asistieron 10.168.008 personas a sus shows, siendo el 16 de febrero de 2024, en Melbourne, Australia, la fecha de mayor convocatoria. En esa ocasión acudieron 96006 fanáticos a disfrutar del espectáculo.

Cabe destacar que esta cifra no tiene en cuenta la recaudación del merchandising oficial que estaba disponible en todos los shows, además de las ganancias de los tickets de reventa, la recaudación de las entradas de la película que se transmitió en los cines "Taylor Swift: The Eras Tour", y que en la actualidad está disponible en Disney+. La cifra descomunal tampoco incluye la recaudación de Taylor Swift: The Eras Tour Book, el libro que lanzó hace unas semanas y recopila los mejores momentos de la gira.

Una gira para el recuerdo

The Eras Tour se desarrolló a lo largo de dos años, incluyó 152 espectáculos repartidos en 5 etapas diferentes. Swift interpretó canciones de todos sus discos, Lover, Fearless, Speak Now, Red, Reputation, Folklore, Evermore, 1989, Midnights y The Tortured Poets Department. Los shows contaban con una puesta en escena impresionante, una decena de cambios de vestuarios y un equipo de bailarines de élite.

El espectáculo estaba compuesto por alrededor de 45 canciones, distribuidas en diez actos. Cada acto tenía un esquema de colores específicos haciendo referencia a un álbum. Uno de los detalles que llamó la atención fue la resistencia y la entrega de la artista. Cada show tenía una duración de aproximadamente tres horas y 30 minutos, dejando a los fans fascinados con la voz y la preparación de Swift. No cualquier artista logra ofrecer un show que combine canto y baile a tan alto nivel durante tanto tiempo.

Taylor Swift.jpg Taylor Swift es una cantante, compositora, productora discográfica, directora, actriz y empresaria estadounidense. Imagen de Instagram @taylorswift.

El futuro de la cantante

Si bien no hay ninguna confirmación oficial, los fanáticos de Taylor Swift esperan ansiosos la regrabación de su primer álbum de estudio, y también del sexto: Reputation. Por ahora, la artista verá las repercusiones de su último disco The Tortured Poets Department, el cual cosecha seis nominaciones en los Grammy 2025. Los ganadores se conocerán el domingo 2 de febrero de 2025.