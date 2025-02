La comunidad trans de Nueva York protestó por su exclusión de la web del monumento Stonewall

Entre los trans que dejaron oír su voz estuvo Tanya Walker, que llegó a servir en el Ejército de Estados Unidos y acusó a Donald Trump de "fascista" y aseguró que los trans son blanco de ataques como lo fueron los judíos y los afroamericanos.

Un participante identificado como Sammy también dijo presente "como latino no binario porque me parece una afrenta, es irrespetuoso que esta administración trate de borrar no solo las palabras sino de la historia. Por cientos de años han habido transgénero, no binarios y borrarlos de la web no borrará nuestra existencia", dijo a EFE.

La controversia por el monumento Stonewall

"No nos borrarás, aquí estamos, no iremos a ninguna parte, no daremos marcha atrás" gritaban los manifestantes desde el parque donde hay una escultura y una placa en homenaje a la comunidad homosexual y donde también hay fotos de la década de 1960, cuando luchaban por sus derechos.

Luego de que el Departamento de Parques eliminara las palabras transgénero y queer de la sección en su página dedicada al Monumento Nacional Stonewall en Manhattan, Nueva York, así como las letras T y Q cuando se hace referencia al movimiento, fue que surgió y fue convocada la protesta. Donde antes decía LGBTQ, ahora solo aparece LGB.

La decisión del Departamento de Parques respondió a la orden ejecutiva de Donald Trump de que las agencias federales solo reconocerán dos sexos: hombre y mujer.

Monumento icónico de Nueva York

El Monumento Nacional Stonewall es un sitio histórico ubicado en el barrio de Greenwich Village, en Manhattan, Nueva York. Fue designado como monumento nacional en 2016 por el presidente Barack Obama, siendo el primer monumento nacional dedicado a la historia de los derechos LGBTQ+ en Estados Unidos.

stonewall-efe 3.webp Una persona sostiene una bandera transgénero en el Monumento Nacional Stonewall, un Parque Nacional de Nueva York. Crédito: EFE/EPA/Justin Lane/Pool.

Este monumento conmemora los disturbios de Stonewall de 1969, que fueron una serie de enfrentamientos entre la comunidad LGBTQ+ y la policía de Nueva York. Es considerado un hito clave en la lucha por los derechos civiles de las personas LGBTQ+, ya que esos disturbios marcaron el inicio del movimiento moderno por los derechos de esta comunidad.