Insólito: excavadores hallan una tumba secreta donde se filmó "Indiana Jones"

Justo en Petra, espacio donde se filmó "Indiana Jones" se encuentra una tumba que encierra alrededor de doce cadáveres. Los restos humanos se encontraban debajo del Khaznah, o también llamado Tesoro. Puede llegar a ser la mayor colección de restos humanos encontrada en un solo lugar dentro de Petra.

Petra, ciudad misteriosa y llena de descubrimientos

En el año 2000 la ciudad de Petra fue elegida una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. La ciudad se destaca por su arquitectura única y por encerrar secretos en sitios como el Tesoro. Específicamente fue allí donde encontraron los restos humanos.

El sitio es un emblema de la historia de Medio Oriente.

Los huesos estaban en un estado delicado, atendiendo a las condiciones de humedad de la ciudad. También estaban acompañados por restos de objetos y otras antiguas pertenencias, las cuales estaban en buen estado en su mayoría. Los objetos se supone que tienen una antiguedad de 2000 años.

Por qué sorprendió la tumba del Tesoro

El equipo arqueológico exploró la tumba en agosto. Lo que sorprendió respecto de las tumbas que comúnmente se descubren es que ésta estaba repleta de huesos. En el lugar habían restos óseos completos -aunque rodeados con moho- y variados objetos funerarios de bronce, hierro y cerámica. Este entierro hallado apenas da una perspectiva de la vida de los nabateos, antiguos nómadas árabes que habitaron la zona. Su reino del desierto creció durante el siglo IV a.C hasta el 106 d.C.

La película de Indiana Jones estuvo presente en el lugar de los hallazgos.

El Tesoro recibe cientos de miles de turistas al año y también fue parte de varias películas. El sitio del Santo Grial es un ejemplo; estuvo en la película de 1989 "Indiana Jones and the Last Crusade".

“Realmente fue un momento asombroso en el que la historia imita al arte”, dijo Gates, miembro del equipo arqueológico.