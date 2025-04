Las críticas a Volodimir Zelenski

Desde su cuenta en Truth Social, Donald Trump criticó las palabras de Volodimir Zelenski, señalando que “estas declaraciones son muy perjudiciales para las negociaciones con Rusia, ya que Crimea se perdió hace años, durante el gobierno de Barack Obama, y ni siquiera debería ser tema de discusión”.

donaldtrump-volodimirzelenski-efe-2.jpg Volodímir Zelenski intentaba conversar con el presidente estadounidense Donald Trump, que no lo dejaba casi hablar, en la última reunión que mantuvieron en el despacho oval. Crédito: EFE/EPA/Jim Lo Scalzo.

El líder republicano cuestionó además por qué Ucrania no actuó en 2014, cuando Rusia tomó el control de Crimea sin disparar un solo tiro. “Si tanto la quiere, ¿por qué no lucharon por ella hace once años?”, escribió Donald Trump.