Es el lugar más terrorífico de Estados Unidos y guarda un terrible secreto

Uno de estos lugares es Savannah, ubicado en Georgia. Con su encanto sureño y su historia rica en misterio, Savannah se ha convertido en un lugar muy atractivo para los amantes del terror y lo paranormal. Inmortalizada por el libro "Midnight in the Garden of Good and Evil", la ciudad es conocida por sus historias de fantasmas y encuentros paranormales.

►TE PUEDE INTERESAR: El lugar más peligroso del mundo a donde nadie puede ir y que no es Chernobyl