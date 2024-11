Ojai California.webp Esta ciudad de California se encuentra enclavada en el Valle de Ojai.

¿Qué hacer en el pueblo vecino a Los Ángeles?

Puedes pasear por las calles bordeadas de arcadas del centro de esta tranquila ciudad de California, donde hay más de 50 tiendas y galerías de arte donde se pueden encontrar joyas artesanales, ropa de marca, y artículos para el hogar. Entre las galerías más populares se encuentran Beatrice Wood Center for the Arts y la galería Primavera. Además, puedes visitar el Ojai Valley Museum of History and Art, un museo de arte.

Si prefieres actividades al aire libre, puedes hacer caminatas o senderismo en el Rose Valley Falls Trail o la ruta Punchbowls via Santa Paula and Last Chance Trail, que son dos de las rutas más populares. Por otro lado, el pueblo es conocido por sus bodegas y viñedos, así que si te gusta hacer tours gastronómicos para degustar vinos y platillos de comida, puedes visitar The Ojai Vineyard o Casa Barranca Organic Wine Tasting Room, dos opciones que resultan atractivas.