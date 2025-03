El Pentágono y la Casa Blanca responden a la polémica del chat de Signal sobre bombardeo en Yemen

Donald Trump defendió a su equipo

El presidente Donald Trump negó que los mensajes del chat involucraran planes de guerra. En una entrevista reciente, el presidente calificó el incidente como algo sin importancia, asegurando que no había detalles comprometidos. “Realmente no es gran cosa”, comentó el mandatario durante su intervención en "The Vince Show".

EFE informa que Donald Trump destacó que la inclusión del periodista Goldberg en el grupo de Signal fue un accidente, y que podría haber sido el resultado de un error por parte de un miembro del personal.