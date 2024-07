El inquietante motivo que llevó a Kylie Jenner a pedir que el avión diera la vuelta

Kylie.jpg

El inquietante motivo que llevó a Kylie Jenner para pedir que el avión de la vuelta

El cambio de opinión de la hermana más pequeña de las Kardashian se debe a que no le gusta conducir en la nieve, ya que aseguraba que conocía tres personas que había sufrido accidentes mientras conducían. Tras una larga discusión se sintió abrumada por su ansiedad que la llevo a tener un ataque de pánico y a abandonar el avión. No obstante, generó molestias entre sus hermanas, quienes lo consideraron como una conducta repetitiva.

Kylie aseguraba que "He tenido una sensación realmente mala durante los últimos dos días. Ni siquiera pude dormir anoche. Simplemente, tengo una sensación muy mala. No me gusta esta serie de eventos. Siento que tengo que irme. Creo que voy a bajarme"

Logró detener el avión mientras estaba rodando y se bajó mientras los miembros de su familia la criticaban. Kris Kardashian ,su madre, tenía la esperanza de que su hija menor se pueda reunir con la familia para disfrutar de unas vacaciones en la nieve. Sin embargo, las Kardashian llegaron finalmente a Aspen sin incidentes y sin noticias sobre Kylie.