El infalible truco para abrir una lata sin abrelatas: esencial para emergencias

La idea nació a partir de una pareja de You Tubers que se dedican a pensar escenarios apocalípticos donde las ideas para lograr una buena supervivencia están a la orden del día. Su canal se llama ‘The Crazy Russian Hacker‘ . Entre sus ideas conocidas está la de cómo abrir una lata sin contar con un abrelatas.

Para lograr esto, sólo precisas una plataforma donde frotar la parte superior de la lata. Luego de refregar la lata reiteradas veces en una superficie áspera de concreto podrás ver cómo se reduce la superficie de la lata. Hazlo unas veces más y después presiona las paredes de la lata, hasta que se desprenda la tapa.

Si lo haces bien, la lata se abrirá. Podrás alimentarte sin problemas.

Puedes ver el video de los Russian Hackers en You Tube. En él, los hackers muestran el paso a paso de una manera útil y sencilla. Puedes intentar y aplicar esta forma.

Embed - How to Open a Can without Can Opener - Zombie Survival Tips #20