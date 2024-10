Qué suministros de emergencia debes tener a mano ante la presencia del huracán Milton en Estados Unidos

La lista de suministros que precisas para resguardarte mientras afuera azota un huracán

Según la Cruz Roja Americana y el Centro Nacional de Huracanes, los elementos vitales que precisas para atravesar de la mejor manera un temporal, son los siguientes:

Suministro para varios días de tus medicinas de prescripción

Extintor de fuego

Linternas

Platos, vasos y servilletas de papel o de plástico

Comida enlatada o no perecedera

Bolsas para dormir y sábanas

Utensilios de cocina

GPS y mapas

Celulares y cargadores

Dinero

Papel higiénico

Desinfectante

Cloro

Artículos higiénicos femeninos

Jabón

Impermeable

Zapatosy botas de lluvia

Qué hacer mientras llega la tormenta

Mientras la trayectoria del huracán se acerca a tu casa, procura mantener la calma y mantenerte dentro de tu vivienda. Trata de mantenerte comunicado con tus seres queridos. Puedes conectarte a través de Facebook y avisar que estás bien. Porcura seguir las noticias a través de una radio local.

helene.jpg El huracán provoca inundaciones y arrasa con viviendas.

Ante cualquier daño que el huracán haya causado a tu vivienda, procura documentarlo con fotografías. Luego contacta a tu compañía de seguros para recibir asistencia.

Mantente informado si estás cercano a una zona roja. Si evacuaste, regresa a tu hogar cuando las autoridades hayan avisado que es seguro hacerlo. No camines o conduzcas en zonas inundadas. Si hay postes caídos no tomes contacto con ellos. No bebas agua del grifo a menos que las autoridades digan que es seguro.

Revisa que tus mascotas tengan etiquetas de identificación.