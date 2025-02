El edificio más alto de Estados Unidos roza las nubes y se encuentra en esta ciudad.

Tek-Blog-MARZO-5-11.jpg El edificio más alto de Nueva York incorpora avanzadas medidas de seguridad y sostenibilidad, incluyendo sistemas de energía renovable y materiales de construcción ecológicos.

Su construcción comenzó el 27 de abril de 2006 y concluyó el 3 de noviembre de 2014, ocupando el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas antes de los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001.

Según la página oficial One World Observatory, el diseño del edificio fue obra del arquitecto David Childs, del reconocido estudio Skidmore, Owings & Merrill. Childs se graduó en Yale y es conocido por su participación en proyectos de gran envergadura, no cualquiera construye la torre más alta de Estados Unidos.

La estructura del edificio de Nueva York presenta una base cuadrada que se transforma gradualmente en ocho triángulos isósceles, creando una forma octogonal que culmina en una aguja central. Esta geometría no solo aporta estabilidad, sino que también refleja una estética moderna y sofisticada.

El rascacielo cuenta con 104 pisos, que albergan espacios de oficinas, observatorios y áreas comerciales. Uno de los atractivos principales es el One World Observatory, situado en los pisos 100, 101 y 102, desde donde los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas inigualables de la ciudad de Nueva York y sus alrededores.

observatorio.jpg One World Observatory tiene las mejores vistas de la ciudad de Nueva York.

Visita el One World Observatory

One World Observatory está ubicado en el One World Trade Center, en la esquina de las calles West y Vesey en el centro de Manhattan. Está abierto al público todos los días de 9 a.m. a 9 p.m., pero los horarios y días varían dependiendo la temporada. Si quieres conocer el precio de los tickets y obtener más información, visita la página wb.