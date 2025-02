El cofundador de Airbnb, integraría el equipo de Elon Musk en DOGE

alquileres beneficio inquilinos airbnb.jpg

Elon Musk y la DOGE

Aún no se conoce el rol exacto de Gebbia ni cuán formal será su participación, ya que muchos miembros del equipo de Elon Musk trabajan en diversas agencias según las necesidades, comenta un informe de The New York Times en español.

El cofundador de Airbnb llegó a la sede de la Oficina de Administración de Personal (OPM) en Washington DC, acompañado por un equipo de seguridad. Aunque no hizo comentarios, entró en el edificio con un funcionario de la OPM y uno de sus guardaespaldas.