El lugar para rentar a través de Airbnb está ubicado en Fayetteville, Georgia, y cuenta con todos los elementos básicos que pudimos ver en el éxito de Netflix, incluida la pared escrita con las letras del alfabeto y luces navideñas, el dormitorio rock 'n' roll de Jonathan y acceso a un juego de D&D.

stranger thinks netflix airbnb.png La casa de Stranger Things está rentándose en Airbnb.

Además de rentar la casa de Stranger Things, también puedes ser copropietario, ya que los dueños reales pertenecen a la empresa de bienes raíces Arrived, la cual ofrece una pequeña porción de la vivienda a tan solo 100 dólares. A cambio, los accionistas obtienen ingresos por alquiler generados por una de las locaciones más reconocidas en el mundo Netflix.

Si deseas rentar la casa de Stranger Things deberás hacerlo mediante este link de Airbnb. El precio por día es de 550 dólares y el mínimo de la estadía son dos noches. El check-in es a partir de las 15:00, mientras que el check-out antes de las 11:00. Además, se informa que el máximo de huéspedes permitidos es de 6 personas.

stranger thinks netflix airbnb casa.png Exterior de la casa de Stranger Things que está a la renta en Airbnb.

“¿Estás preparado para entrar en el Upside Down? Visita el emblemático lugar de rodaje que sirvió como hogar para Jonathan, Joyce y Will Byers en el exitoso programa Stranger Things. Empápate del ambiente misterioso y los detalles meticulosamente recreados que te transportarán directamente a Hawkins alrededor de 1983. Este no es solo un lugar para alojarse, es un destino único para crear recuerdos inolvidables en un entorno que difumina la línea entre la ficción y la realidad”, anticipa el anuncio publicado en Airbnb.