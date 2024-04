El billete de 5 dólares que puede hacer ganar 100.000 dólares a su dueño

En el mercado de coleccionistas, un billete de u$s 5 en condiciones normales puede tener un valor aproximado de 2.445 dólares en el mercado informal, pero cuando se trata de un ejemplar con defectos, su precio puede dispararse hasta superar los 100.000 dólares. Un ejemplo destacado es el billete de u$s 5 de 1914, certificado con un valor de más de 100.000 dólares. Este ejemplar en particular, con el número de serie A79142127A, ha sido calificado con un estado de conservación de B+ y ha sido puesto a la venta por un usuario numismático en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre.

►TE PUEDE INTERESAR: Numismática: el billete de 10 dólares que se vende hasta por 6 mil dólares en subasta