Descubre los lugares más instragrameables de Miami, Florida

Miami, Florida.jpg

Los 7 lugares en Miami que son ideales para fotos de Instagram

South Beach

Desde la increíble arena blanca hasta el agua azul claro, nunca se verá mejor que cuando esté rodeado de esta costa creada por la madre naturaleza. Puedes posar frente a los coloridos e icónicos puestos de salvavidas en la playa.

Embed - fro rojas on Instagram: "™ #stayclassy model: the magical @kenzyle agency: @wilhelminamodels" View this post on Instagram A post shared by fro rojas (@frorojas)

Distrito Art Deco de Miami

El famoso distrito Art Deco de Miami cuenta con más de 800 estructuras históricas construidas entre 1923 y 1943. Estos coloridos edificios reflejan un sabor único e interesante de la época y las intrincadas características estructurales lo convierten en un punto focal ideal. Para empezar, visite Essex House Hotel, Senor Frogs, Colony Theatre, The Breakwater y The McAlpin.

Embed - The Breakwater on Instagram: "You made the most of the winter sunshine last weekend, enjoying the views on our decks and balconies. The fun doesn't stop this winter, see our Winter offers and activities via website." View this post on Instagram A post shared by The Breakwater (@thebreakwaterhillarys)

Edificio Moore

El distrito de diseño de Miami es el lugar para ir en busca de artículos para el hogar y decoración del hogar. Y para la publicación de Instagram perfecta. Construido en 1921, el histórico edificio Moore fue originalmente una sala de exposición de muebles. Ahora, el espacio de 4 pisos alberga eventos especiales. La pieza central es el atrio central con la "Elástica", una creación de la difunta arquitecta Zaha Hadid.

Embed - HecPardo en Instagram: "Design Miami my love! #designmiami #designdistrict #miami #moorebuilding #zahahadid #elastika #art #architecture #design" View this post on Instagram A post shared by HecPardo (@hecpardo)

Columnata Fendi

Artículos de diseño de lujo y publicaciones de Instagram elegantes. El Distrito de Diseño de Miami cuenta con todas las marcas de diseñadores imaginables. El distrito está lleno de elegantes edificios, uno de los más elegantes es la Columnata de Fendi. Además de sus numerosas boutiques, Fendi también ofrece una impresionante columnata. El túnel de la pasarela, que conduce a la “Escultura Myth Fortuna” inspirada en la imagen de la supermodelo Kate Moss, es naranja de día y violeta de noche.

Embed - Miami Design District on Instagram: "All Fendi Everything. The Fendi Caffè at OTL has popped up in the District featuring colorful design elements inspired by the new summer Vertigo collection and menu of Italian favorites including FF logo cappuccinos served in Pequin striped porcelain cups and FF logo paninis. Open now through July 6 at 160 NE 40th #fendicafe" View this post on Instagram A post shared by Miami Design District (@miamidesigndistrict)

►TE PUEDE INTERESAR: Toma aire para conocer el outlet con las mejores ofertas de Miami y que está a 8 kilómetros del aeropuerto

La Cúpula del Ojo de la Mosca

Ubicada en el distrito de diseño de Miami, e inspirada por el ojo de una mosca, la cúpula fue diseñada originalmente por el arquitecto Buckminster Fuller como una casa asequible y portátil del futuro. Las ventanas y aberturas fueron diseñadas para contener paneles solares y sistemas de recolección de agua. Tres prototipos (12 ', 24' y 50 ') fueron inicialmente construidos a mano por Fuller antes de su muerte en 1983. Esta nueva versión de la Cúpula del Ojo de la Mosca mide 24 pies de alto y fue construida en 2014, bajo la dirección del Instituto Fuller. Consejo profesional: para obtener la mejor foto, párese en Palm Court frente a la fachada del edificio Sou Fujimoto.

Embed - Miami Brutal LLC en Instagram: "EL OJO De LA MOSCA, una gran obra ubicada en miami design district rodeada de tiendas de alta gama. Así que si quieres darte un paseo de altura no olvides visitar esta gran obra y aprovechar y tomarte algunas fotos junto a él OJO DE LA MOSCA y sus tientas alrededor. . . #photo#miamibrutal #miami #lugar #pensar #nature #cretividad #disney #cielo #miamibeach #eeuu #bayside #bayfrontpark #dias #semana #mar #naturaleza #vida #life #lifeline #vistahermosa #vista #travelphotography #retrato #paseo #travellife #globeltrotter #brutal" View this post on Instagram A post shared by Miami Brutal LLC (@miami.brutal)

Fontainebleau Miami Beach

Desde su apertura en 1954, el Fontainebleau ha mantenido un estatus icónico como un patio de recreo para ricos y famosos. De hecho, la enorme propiedad de 20 acres frente al mar albergó a personas como Marilyn Monroe, Frank Sinatra e incluso Elvis. Hoy en día, las estrellas de lujo siguen apareciendo y publicando sus propias fotos destacando el estilo de Fontainebleau. Podrás posar cerca de la famosa "escalera a ninguna parte" del complejo, una gran escalera en el vestíbulo del Chateau que solo conducía a un pequeño guardarropa.

Embed - Fontainebleau Miami Beach on Instagram: "Ready for an #endlesssummer at #fontainebleau on this first official day of fall. : @remotepilotmike" View this post on Instagram A post shared by Fontainebleau Miami Beach (@fontainebleaumiamibeach)

Paredes de Wynwood

Ubicado en el medio de uno de los vecindarios más populares de Miami, Wynwood, encontrará una colección asombrosa y colorida de arte callejero. Este museo al aire libre alberga una colección rotativa de obras de arte a gran escala. Explora las creaciones en este museo de arte de grafiti urbano que cuenta con más de 35 murales y esculturas originales creados por artistas de renombre mundial.