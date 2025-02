Corrientes peligrosas en Florida

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos compartió los distintos pronósticos de las playas. En la zona de Miami el riesgo de corrientes de resaca es bajo, sin embargo, aún pueden producirse corrientes de resaca potencialmente mortales, especialmente cerca de espigones, muelles, arrecifes y embarcaderos. Nade siempre cerca de un salvavidas y recuerde seguir los consejos de la patrulla de playa local y los sistemas de advertencia de banderas.

Rip_Currents.jpg Debes saber como escapar de estas fuertes corrientes

Pero hay alto riesgo de sufrir daños por exposición al sol sin protección. Es necesario protegerse de las quemaduras solares. Reduzca el tiempo de exposición al sol entre las 10 am y las 4 pm Cúbrase, use sombrero y anteojos de sol y use protector solar.