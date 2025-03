"Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses (…) No solo que no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo ni a los jóvenes mexicanos", añadió la presidenta.

Claudia Sheinbaum precisó que, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, entre octubre de 2024 y enero de 2025 disminuyó el cruce de fentanilo, de México a Estados Unidos, en un 50% y de enero a febrero de 2025, en otro 41%.

Elogió la voluntad de diálogo de Donald Trump

La mandataria mexicana explicó a sus miles de simpatizantes, gobernadores de los estados del país, empresarios y políticos, el acuerdo alcanzado con el presidente estadounidense, Donald Trump, para pausar por un mes la amenaza de aranceles a productos mexicanos.

Donald Trump 12.jpg Donald Trump impuso impuestos del 25% a las exportaciones de México a Estados Unidos, pero luego de una llamada con Claudia Sheinbaum el jueves, Estados Unidos aplazó la medida para el próximo 2 de abril.

"Hay que agradecer la voluntad de diálogo con México del presidente de los Estados Unidos. Hay algunas personas que no les interesa que haya una buena relación entre nuestros pueblos y Gobiernos, pero estoy segura que con información y diálogo respetuoso siempre podemos lograr una relación de respeto. Hasta ahora ha sido así", señaló Sheinbaum.

Dijo que al ser países vecinos "tenemos la responsabilidad de colaborar y coordinarnos", Claudia Sheinbaum recordó que el pasado martes 4 de marzo Donald Trump impuso impuestos del 25% a las exportaciones de México a Estados Unidos, pero tras una llamada el jueves, Estados Unidos aplazó la medida para el próximo 2 de abril.