Sus antecedentes clínicos

El exmandatario demócrata fue hospitalizado en 2021 en California por una infección que se extendió a su torrente sanguíneo. Luego en 2004 se sometió a una cirugía cardiaca de bypass cuádruple y se le insertaron dos stents para abrir una arteria en 2010. Fue hospitalizado en 2021 por una infección que se extendió a su torrente sanguíneo.

Bill Clinton es uno de los cuatro expresidentes de Estados Unidos que siguen vivos:

Donald Trump (2017-2021). Barack Obama (2009-2017). George W. Bush (2001-2009). Jimmy Carter (1977-1981).

Este último es, a sus 100 años, el presidente más longevo de la historia de Estados Unidos.

Bill Clinton estuvo activo en la campaña electoral este otoño y ha mantenido una intensa agenda de viajes desde las elecciones con la publicación de su nuevo libro Citizen: My Life After the White House.