Barack Obama y su esposa Michelle respaldan a Kamala Harris para la Presidencia de Estados Unidos

Kamala Harris obtuvo el apoyo del ex presidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama.

Las dudas de Barack Obama y la estrategia de Donald Trump

Barack Obama comentó que, aunque los demócratas no están en la posición de ser los favoritos para las próximas elecciones de EEUU, están listos para trabajar arduamente. “En resumen, estamos listos para ponernos a trabajar”, dijo durante la llamada. “Estamos diciendo a todos que se levanten del sofá y comiencen a hacer llamadas y tocar puertas”.

Algunos republicanos se aprovecharon de que Barack Obama no mencionó ni apoyó a Harris en su primera declaración tras la salida de Biden, y usaron esto para argumentar que Harris aún no es la candidata segura. Steven Cheung, portavoz de la campaña de Donald Trump, afirmó que Trump no debatirá con Harris hasta que ella sea oficialmente la candidata demócrata.

Antes de la retirada de Biden, Obama había mencionado que la posibilidad de una victoria de Biden se había reducido considerablemente y que el presidente debía considerar seriamente su candidatura.

El apoyo de los Obama llega en un momento crucial para Harris, que ya ha conseguido suficientes compromisos de delegados para ser la probable candidata demócrata. Biden, al abandonar la carrera hacia su segunda presidencia, también respaldó a Harris.

Fuente: Wall Street Journal