Arnold Schwarzenegger anunció su voto y Mel Gibson fue duro con Kamala Harris

Pero esta es la primera vez que el actor hace público su voto por la candidata demócrata. “Permítanme ser honesto con ustedes: no me gusta ninguno de los partidos en este momento. Mis compañeros republicanos han olvidado la belleza del libre mercado, han aumentado el déficit y rechazado los resultados electorales”, afirmó Arnold Schwarzenegger en la red social X. “Los demócratas -agregó- no son mejores al tratar el déficit, y me preocupa que sus políticas locales estén perjudicando nuestras ciudades con un aumento del crimen”.

Arnold Schwarzenegger.jpg El actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger.

