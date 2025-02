Aranceles: para los automóviles rondará el 25%

Los aranceles de Donald Trump

La agencia de noticias EFE informó que el pasado 14 de febrero avanzó en su intención de imponer esos gravámenes en la industria del automóvil. Donald Trump añadió que para los semiconductores y las farmacéuticas los aranceles serán del 25% o más "y subirán de forma muy considerable a lo largo del año".

donald trump-aranceles-estados unidos-efe2.webp El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La Unión Europea ha sido muy injusta con nosotros. Tenemos un déficit de 350.000 millones de dólares. No se llevan nuestros coches, no se llevan nuestros productos agrícolas, no se llevan casi nada, se llevan muy poco. Vamos a tener que arreglar eso y lo vamos a hacer. No tengo ninguna duda al respecto", dijo el presidente de Estados Unidos.