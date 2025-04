Cuidado frente a una tormenta

Es poco lo que puede hacer para reducir considerablemente el riesgo si se encuentra al aire libre durante una tormenta eléctrica. La única medida completamente segura es entrar en un edificio o vehículo seguro.

Cuando no hay un lugar seguro cerca

Si no puede ponerse a salvo, puede reducir ligeramente el riesgo de ser alcanzado por los siguientes consejos. Pero no se engañe: NO está seguro afuera. Infórmese sobre los patrones climáticos de la zona que planea visitar. Por ejemplo, en zonas montañosas, las tormentas suelen desarrollarse a primera hora de la tarde, así que planifique una caminata temprano y esté abajo de la montaña al mediodía. Preste atención al pronóstico del tiempo para la zona al aire libre que planea visitar. El pronóstico puede ser muy diferente al de su casa. Si hay una alta probabilidad de tormentas, quédese adentro.

clima eeuu.jpg El alerta se mantiene hasta el jueves