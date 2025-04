Cómo cuidarse frente a las bajas temperaturas

El frío extremo es un problema diario durante los meses del invierno para el norte de los Estados Unidos. Zonas más al sur sólo experimentan brotes ocasionales de temperaturas frígidas cada invierno. Independientemente de su ubicación, ¡los mismos riesgos del frío existen! Asegúrese de conocer las señales de advertencia relacionadas con frío extremo y cómo protegerse usted y sus seres queridos.

tormenta auto que llevar.jpg Lleva objetos de emergencia en tu auto

Grados de congelación

La congelación ocurre cuando los mecanismos de supervivencia corporal se activan durante condiciones extremas de frío. Para proteger los órganos internos vitales, el cuerpo corta la circulación en sus extremidades: pies, manos, nariz, orejas, etc., las cuales se congelan eventualmente. Para evitar la congelación, quédese en el interior durante el frío intenso, en especial cuando la sensación térmica es de -50°C o menos. Si tiene que salir, intente cubrirse todas las partes expuestas de su cuerpo: orejas, nariz, dedos de los pies y las manos, etc. Los guantes tipo trocha son mejores que los guantes con dedales. Mantenga su piel seca. No se exponga al viento cuando sea posible.

Beba líquidos en abundancia, ya que la hidratación aumenta el volumen de sangre, lo que ayuda a prevenir la congelación. Evite la cafeína, el alcohol y los cigarrillos. La cafeína cierra los vasos sanguíneos, lo que impide el calentamiento de sus extremidades. El alcohol reduce el temblor, lo cual ayuda a mantenerse caliente. Los cigarrillos cortan el flujo sanguíneo hacia las manos. A continuación se presentan indicadores de congelación: