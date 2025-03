Impactos esperados y recomendaciones

El principal impacto de estas temperaturas bajas será sobre la vegetación sensible al frío. Según advierte el Servicio Meteorológico, "la escarcha podría dañar la vegetación exterior sensible. Las plantas exteriores vulnerables podrían morir si se dejan descubiertas". Esto representa una preocupación particular para agricultores, viticultores y jardineros en estas regiones conocidas por sus cultivos y viñedos.

cuidados.jpg Tom las medidas necesarias

Las autoridades meteorológicas recomiendan tomar medidas inmediatas para proteger las plantas sensibles del frío. Entre las acciones preventivas comunes se encuentran cubrir las plantas con mantas protectoras, trasladar macetas a interiores o áreas cubiertas, y en el caso de cultivos más extensos, utilizar técnicas como la irrigación para mantener las temperaturas del suelo.

Esta alerta meteorológica llega en un momento particularmente sensible para la agricultura en el norte de California, donde muchas plantas perennes están comenzando su ciclo de crecimiento primaveral y los cultivos tempranos podrían verse afectados significativamente por estas temperaturas inusualmente bajas para esta época del año.

El Servicio Meteorológico Nacional recuerda a los residentes que pueden consultar los mapas de áreas de peligro actualizados en su sitio web oficial: https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=eka para obtener la información más reciente sobre esta y otras alertas meteorológicas en la región.