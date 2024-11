Este sábado 11 de noviembre tiene tres funciones a las 5:00 pm "Elf", a las 7:45 pm "50 First Dates" y a las 10:15 pm "Challengers". El domingo 12 a las 5:30 pm "Pride & Prejudice" y a las 8:30 pm "Fight Club". Para más información, puedes ingresar en el Instagram oficial @rooftopcinemaclub.

cine miami.jpg Así se ve el cine al aire libre en Miami. Imagen de @rooftopcinemaclub.

Show de 50 Cent

El sábado 16 de noviembre de 2024 el icono del hip hop, 50 Cent, se presenta en E11EVEN de 8 pm a 10 pm, presentado por el DJ Irie de Miami. Las entradas cuestan a partir de US$50 y se pueden adquirir en el siguiente link. El rapero de 49 años alcanzó la fama mundial con el lanzamiento de sus álbumes Get Rich or Die Tryin' y The Massacre. Si quieres ver al artista, el show de Miami puede ser la oportunidad perfecta.

►TE PUEDE INTERESAR: El pueblo que queda a menos de 2 horas de Nueva York y es un sueño hecho realidad

Feria del libro

Teniendo en cuenta la información de Greater Miami & Miami Beach, este año se celebra la 41 Feria Anual del Libro. un emocionante evento de ocho días del 17 al 24 de noviembre de 2024 en el campus Wolfson de la universidad en centro de Miami. La celebración comienza con una fiesta en la calle y un concierto gratuito. Trae a más de 500 autores y presentadores del mundo para explorar una diversa colección de libros.

miami moda.jpg En noviembre se celebra la Semana de la Moda de Miami.

Semana de la Moda de Miami

Es el evento de moda más importante de Miami, atrae al público internacional, influencers y figuras de la escena, medios, fotógrafos y diseñadores relevantes. Se presentan colecciones de diseñadores consagrados y emergentes, y se espera ver ropa de hombre, mujer, joyas, accesorios, trajes de baño. La programación y las fechas de este evento de noviembre de 2024 se publicará pronto, pero incluye a diseñadores como Agatha Ruiz de la Prada, Giannina Azar, Ángel Sánchez, Yas González, entre otros.