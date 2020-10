Video: Natalia Oreiro le cantó el feliz cumpleaños a Lali en ruso

Natalia Oreiro le cantó el feliz cumpleaños en ruso a Lali Espósito

Todo comenzó cuando Lali, quien se encuentra en España rodando la serio de Netflix Sky Rojo, decidió compartir el festejo íntimo que hizo en la noche del sábado por sus 29 años con sus seguidores. Y, después de soplar las velitas, empezó a cantar junto a unos pocos amigos el clásico tema que utiliza en esos casos, solo que en diferentes idiomas. Fue entonces cuando, a uno de sus invitados, se le ocurrió que la Oreiro se lo podía cantar en ruso. Y la homenajeada no lo dudó: empezó a buscar entre los famosos conectados, para ver si podía invitar a Natalia sumarse a su trasmisión.

“¿Estará conectada Nati Oreiro? Ella está activa en redes... ¿Nati estás acá?”, comenzó preguntando Lali mientras miraba a la cámara de su celular. “Necesitamos saber si Nati Oreiro está conectada, mandémosle un mensaje”, insistió luego. Y no se dio por vencida: “¿Nati Oreiro está conectada? Queremos que nos cante el Feliz Cumpleaños en ruso, es lo único que me importa de mi cumpleaños”.

Lo cierto es que, pese a su perseverancia, Lali no logró conectarse con Oreiro durante los 45 minutos que duró el vivo. Casi sobre el final, sus seguidores le avisaron que estaba conectada y ella intentó agregarla, pero no tuvo éxito. “Nati, necesitamos que nos cantes el Feliz Cumpleaños en ruso, por favor. Lo cantamos en italiano, en español, en portugués, en polaco....”, dijo.

Entonces, Lali empezó a especular con diferentes posibilidades. Quizá Oreiro estaba en pijama. O, tal vez, la habían agarrado “en medio de un drama con su hijo”, Merlín. Así que, sin haber podido lograr su cometido pero habiéndose divertido a lo grande con sus amigos, la actriz y cantante dio por finalizada la trasmisión.

Lo cierto es que, enterada del pedido especial de Espósito, una hora más tarde Natalia compartió en sus historias un video en el que, finalmente, le cantaba en ruso a la homenajeada. Y, para terminar, le mandó un beso diciendo: “¡Feliz cumpleaños, Lalita, te quiero!”

“Es un cumpleaños distinto. Me toca sola, en otro lugar, en otro país, extrañando mucho a mis amigos y a mi familia. Pero acá tengo grandes nuevos amigos, compañeros maravillosos, que me están abrazando y arropando. Y el fandom español que está ahí, súper presente. 29 años estoy cumpliendo, nada más y nada menos. Me siento una privilegiada de estar rodando esta serie, de estar por lanzar mi cuarto disco, de estar creciendo mucho como persona y como mujer”, había reflexionado Lali en la víspera de su aniversario.