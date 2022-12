Una exposición de dibujo erótico será inaugurada en un local de la Arístides

"El erotismo no es patrimonio de alguien en particular en nuestra provincia. No queremos olvidar a todos los colegas que visitan esta temática y en particular Arte Erótico en Primavera La Erótica, proyecto que propiciara durante 10 años el fallecido maestro Orlando Siliotti a quien recordamos en este camino del arte", explica el documento de invitación a la muestra.

Los invitados constituyen un conjunto variado de artistas visuales, dedicados, en su mayoría, a la práctica de la pintura y con distintas experiencias en el campo de la plástica.

Arte eròtico.JPG Creación de Francisco Luco.

A través de los meses se utilizó WhatsApp como plataforma de encuentro, quizás como un resabio de la pandemia reciente, pero sin dudas un territorio accesible para el intercambio de imágenes y opiniones. Por este medio fue práctico realizar una primera aproximación sobre los trabajos que fueron presentando semana a semana, uno por vez. También hubo espacio para el encuentro presencial y fraterno.

Por último, se configuró un triunvirato curatorial constituido por Daniel Bernal, el propio Murillo y Marcela Furlani para poder realizar un balance y abrir el juego por medio de una muestra sobre esta primera experiencia juntos.

Todos los que participan

Los que participan son Carlos Sisinni, Daniel Bernal, Eduardo Hoffmann, Nancy Spampinato, Egar Murillo, Emieliano Pierro, Fernando Sepúlveda, Francisco Luco, Germán Álvarez, Jorge Villarreal, Juan Pablo Inzirillo, Juan Castillo, M. Elina Scot, Marcela Furlani, Marcelo Ruarte, Mónica Canto, Olga Groselj, Roxana Romano y Susana Campanello.