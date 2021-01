Un argentino se operó 28 veces para parecerse a Ricky Martín

”Vivía encerrado en mi casa, no tenía ganas de salir adelante. Estaba vivo porque sí, no había nada que me impulsara”, recordó Fran Mariano. Sin embargo luego de varias operaciones finalmente logró bajar considerablemente de peso.

Fue la cirugía bariátrica la que lo hizo bajar considerablemente de peso. ”Lo mejor que le pasó en la vida”, afirmó. Pero luego, al adelgazar tanto, su entorno comenzó a decirle que se parecía a Ricky Martín y esto hizo que Fran pase por el quirófano 28 veces.

”Perdí la cuenta de todo lo que me hice, el mentón me lo operé tres veces, la nariz cuatro, tres liposucciones en el cuerpo, me apliqué botox, relleno de labios, implantes en los glúteos, un lifting en el cuello y la liposucción de papada”, recordó.