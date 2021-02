Al margen, el cuartetero contó que luego del diagnóstico, Alma no pudo conocer a la nueva pareja de su papá, a quien confirmó después de cinco años de soltería.

Sobre su nuevo amor, Ulises prefirió ser muy cauto y no dar a conocer su nombre. Dijo estar muy bien y agradecido porque la vida le ha dejado conocer a alguien que le está haciendo "muy bien".

Finalmente explicó que no puede revelar el nombre porque no piensa arruinarle la vida. "Estamos saliendo y no le hemos puesto título a esta relación. Me enamoró primero lo físico, luego su personalidad y que tiene un corazón increíble. Me apoya y quiere lo mejor para mí".