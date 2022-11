►TE PUEDE INTERESAR: Chris Martin presentó una orden de restricción contra una fanática

La banda británica invitó a la estrella de la música argentina para que participe en dos canciones del recital.

Colplay ya hizo la mitad de los shows que tiene previstos en River y, en su quinta presentación, hubo un gran sorpresa. La banda británica contó con Tini como invitada sorpresa, quien cantó una balada y después, con Chris Martin en el piano, hizo su canción "Carne y Hueso".

El grupo británico viene dando distintas sorpresas a su fans desde que aterrizó en Ezeiza. Algo se rumoreaba en las redes sociales en las horas previas al show: habían trascendido algunos videos de la prueba de sonido.

En medio del recital, Tini salió al escenario y provocó el estallido de los casi 60.000 espectadores presentes esa noche.

tinii.jpg Invitado especial. Tini cantó junto a Chris Martin en el quinto show de Coldplay.

La estrella de pop cantó dos canciones junto a Chris Martin. La primera, Let somebody go, integra el último disco de la banda–llamado Music of the Spheres–.

En medio de su performance, el líder del conjunto la felicitó: “Perfecto, increíble”. Con la emoción a flor de piel, Tini contestó: “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me pasó en la vida. Estoy extremadamente feliz”.

El de Let somebody go es uno de los momentos más íntimos del show. Hasta ahora, en los primeros recitales en Buenos Aires, la cantante invitada había sido H.E.R., quien abre los shows del grupo británico en la parte sudamericana de su gira.