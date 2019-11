La cantante Taylor Swift fue elegida Artista del año en los American Music Awards 2019 (AMAs), evento que premia a los mejores exponentes de la música internacional. Artistas como Drake, Ariana Grande, Halsey y Post Malone también perseguían el importante reconocimiento.

Te puede interesar: Sucedió en India. Video: el aterrador momento en que un auto cae de una autopista y mata a dos personas

El evento se realizó en el Teatro Microsoft de Los Ángeles. Estos premios selecciona a sus ganadores a partir de las de ventas de álbumes y canciones digitales, emisiones de radio y "streaming" en registros medidos por Billboard, Nielsen Music y Next Big Sound.

En las más de 20 categorías consideradas en los AMAs 2019, la presencia femenina se hace notar con el liderazgo en nominaciones de Ariana Grande, Taylor Swift y Billie Ellish. Sin embargo, otra sorpresa en la lista de nominados es la aparición de exponentes del K-pop como los populares BTS y EXO.

La intérprete también fue consagrada como artista de la década, y subió al escenario con mucha emoción para celebrar sus diez años con la música. Hizo bailar a todo el público, incluyendo a Selena Gómez, Kesha y Ella Maal, al ritmo de "Shake It Off''. También tuvo momentos más románticos con sus baladas "Love Story'', "Blank Space' y "Lover''.

Swift rompió incluso el récord de victorias de Michael Jackson, quien había ganado 24 premios durante su carrera. La cantante ya tenía en su haber 23 galardones, y sumando los cinco que obtuvo anoche, superó las victorias del Rey del Pop.

"Este álbum realmente se sintió como un nuevo comienzo. Como compositora me alegra muchísimo poder seguir haciendo la música que me gusta. Estoy muy emocionada por actuar para todos ustedes más tarde'', dijo la cantante al subir por primera vez al escenario. Y agregó: "Están aquí mis padres, que siempre me apoyaron en mi carrera y fueron mi gran inspiración".

Además, Selena Gomez, los Jonas Brothers, Kesha, Big Freedia, Shania Twain, Camila Cabello, Billie Eilish, Selena Gomez, Dua Lipa, Lizzo y Thomas Rhett son algunos de los artistas que se subieron en el escenario para interpretar sus más recientes producciones.

Sin embargo, en el caso de Taylor Swift, su participación estuvo en duda debido a los problemas que enfrenta por la propiedad de sus canciones iniciales. Como se sabe, la disquera Big Machine Label Group -que produjo casi toda la carrera de Swift- fue adquirida por Scooter Braun, perdiendo así el derecho sobre ellas.

Sin embargo, en un reciente comunicado, la compañía informó que la cantante sí podrá interpretar sus temas sin problemas, algo que lógicamente tranquilizó a la cantante y le devolvió el buen humor.