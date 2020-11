Romina Pereiro reveló qué es lo peor de estar en pareja con Jorge Rial

“Que vos te cases con Jorge Rial no te convierte a vos en él, con todos sus amores y odios», señaló con firmeza. Luego, habló de la dinámica que manejan en la intimidad para evitar mayores problemas: «Con Jorge tratamos de no meternos. Puedo darle mi opinión en un montón de cosas. En una coincidimos y en otras no, nos peleamos y después nos entendemos».

«Pero a mí lo que más me molesta cuando después de que yo estuve escribiendo más de un año un libro me dicen ‘Rial te compró un libro para que vos puedas editarlo'», aclaró molesta. Sobre ese tema, añadió: «¡Estuve un año escribiendo frente a la computadora después de seis años! Jorge no tuvo nada que ver».

«Te da bronca porque soy una mujer que estudió, que se esfuerza y trata de dar lo mejor tiene que depender de un hombre que sí, me ha abierto muchísimas puertas y eso sí es verdad, pero yo ya trabajaba desde antes y no dependo de él», confesó Romina frustrada por lo que le pasa en al ámbito laboral además de la gran exposición a la que no está habituada.