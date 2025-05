Rock nacional: qué significa "poder decir adiós es crecer" y otras frases eternas

Gustavo-Cerati-homenaje-video-inedito1.jpg Gustavo Cerati, creador de innumerables frases eternas del rock nacional.

Este verso habla de la madurez emocional y la aceptación. Significa que la fortaleza y el crecimiento personal no provienen de aferrarse a lo que ya no está, sino de la capacidad de soltar y dejar ir. Decir adiós implica aceptar la pérdida, entender que los ciclos terminan y avanzar, no quedarse en el pasado, sino seguir adelante, abriéndose a nuevas experiencias. También es la capacidad de sobreponerse a la adversidad y salir fortalecido.

Frases eternas, Los Redondos: "El lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó"

La frase "El lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó" pertenece a la canción "Un poco de amor francés" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Está en el disco "La mosca y la sopa" (1991) y la letra es de Carlos "Indio" Solari.

Epecuén pueblo Indio Solari.jpg Carlos "Indio" Solari.

Sin embargo, hay que mencionar que la frase original "El lujo es vulgaridad" es una cita atribuida a Jorge Luis Borges (quien a su vez pudo haberse inspirado en ideas de Nietzsche, de acuerdo con algunas interpretaciones), pero los Redondos la popularizaron en el contexto de su canción, dándole un nuevo significado dentro de su narrativa.

¿Qué significa la frase "El lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó"?. Dentro del contexto de la canción y la idiosincrasia ricotera, esta frase sugiere una conexión profunda con alguien que valora la autenticidad y desprecia la ostentación y lo superficial.

"El lujo es vulgaridad..." refleja una postura crítica hacia la opulencia y el materialismo excesivo. La vulgaridad se asocia aquí con la falta de gusto o la superficialidad que a menudo acompaña al despliegue excesivo de riqueza, "...dijo y me conquistó" indica que el personaje o la persona que pronuncia esa idea genera una fuerte admiración y un profundo impacto en quien la escucha. La "conquista" no es de carácter romántico necesariamente, sino más bien una conquista intelectual o ideológica.

Frases eternas, Serú Girán: "Salir de la melancolía"

En realidad la frase eterna en la que se enfoca esta interpretación es la de la estrofa de "Salir de la melancolía" (Serú Girán, Peperina, 1981) que dice "Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser y eso ya lo tienes que ver".

Charly-Garcia-cumpleaños-71-.jpg Charly García, el líder de Serú Girán y de otras bandas inolvidables como Sui Generis. Fuente inagotable de frases eternas del rock nacional.

La letra escrita por Charly García, explora el sufrimiento y la obsesión en el amor. Muestra la preocupación del narrador por un amigo atrapado en una melancolía persistente, obsesionado con ganar el afecto de alguien. El mensaje central de la canción es un consejo liberador: García insta a "un amigo" a dejar de controlar y de imponer expectativas sobre la otra persona, permitiendo que ella sea auténtica. La canción invita a reflexionar sobre la libertad individual en las relaciones y la necesidad de crecer emocionalmente, aceptando que el amor no implica posesión. Así, la melancolía se presenta como una prisión autoimpuesta que solo puede romperse con la comprensión y la aceptación.

La estrofa se completa genialmente con las siguientes palabras: "Rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser hombre y de poseer, es un paso grande en la ruta de crecer".