Michael Conner Humphreys forrest gump 2.webp Michael Conner Humphreys en Forrest Gump, la película que conquistó el corazón de todos.

Michael Conner Humphreys siguió su camino en el mundo de las relaciones internacionales. Sin embargo. fue una de las tantas estrellas infantiles de Hollywood que, a su corta edad. encantaban y deslumbraban a los cinéfilos más exigentes.

Qué fue de la vida de Michael Conner Humphreys, quien dio vida Forrest Gump de niño

A los 8 años de edad, Michael encarnó al personaje Forrest y logró ser una de las caras más conocidas en la industria del cine. No obstante, aunque fue muy famoso en 1994, el actor decidió alejarse de las cámaras.

Michael Conner Humphreys forrest gump 1.jpg "Forrest Gump", la película protagonizada por Tom Hanks y Michael Conner Humphreys.

Al finalizar la popularidad de dicho film, sus padres tomaron la decisión de que terminara la escuela, ya que sus actuaciones le habían quitado demasiado tiempo para estudiar.

Pero en 2004, hizo un cambio drástico en su vida. Michael se enlistó en el Ejército de los Estados Unidos y luego fue enviado a Alemania. Poco después de completar su entrenamiento, fue enviado a Irak, lo que afectó profundamente a su salud mental.

Pero, ¿por qué Michael Conner Humphreys no siguió interpretando más papeles en el cine? Todo parece indicar que a Michael de pequeño no le llamaba tanto el mundo del cine porque prefería ser un niño normal sin tantas preocupaciones. Además, sus padres nunca lo presionaron para que se convierta en una estrella, sino que lo dejaron ser lo que él quería.

Actualmente, Michael tiene 38 años y es profesional en relaciones internacionales. Como anécdota interesante, tuvo un breve regreso a Hollywood con la película independiente de 2011 Pathfinders: In the Company of Strangers.

Así luce Michael Conner Humphreys a sus 38 años, lejos de Forrest Gump

WhatsApp Image 2023-08-03 at 12.59.23 (2).jpeg Así luce Michael Conner Humphreys actualmente, lejos de Forrest Gump.