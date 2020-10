Murió Sean Connery, a los 90 años

Carismático y tozudo, Sean Connery transmitió el aura de actor serio y persona de carácter, a pesar de tener una gran vis cómica como demostró en otro de sus papeles más memorables para la generación de los ochenta, el de padre de Indiana Jones en 'La última cruzada ', gracias a quien aprendimos aquello de Bulwer-Lytton de "La pluma es más fuerte que la espada".

Y, sobre todo, Connery siempre fue muy escocés y mucho escocés. "No soy un inglés, nunca he sido eun inglés y jamás querré ser uno de ellos. ¡Soy un escocés! Siempre he sido un escocés y siempre lo seré", defendió Connery, que formó parte del Partido Nacionalista Escocés, desde donde defendó por la independencia escocesa de Reino Unido.

En 1999, ofreció un discurso que tuvo un gen impact durante las elecciones: " Estamos a punto de tener nuestro propio parlamento. Si lo conseguimos, deberá ser democrático y tendrá que dejar que las voces de todos los partidos se escuchen . Hemos esperado casi 300 años. Mi esperanza es que evolucionemos con dignidad e integridad y que realmente reflejemos la nueva voz de Escocia ".

A pesar del apego por su tierra natal, d esde 2003 vivió de manera habitual en su mansión de New Providence (Bahamas) junto a su mujer, Micheline Roquebrune, con la que llevaba casado desde 1975. En 2019, dio una de sus últimas entrevistas y lo hizo para el diario inglés 'Daily Mail' para confirmar que la pareja se encontró bien tras el paso del huracán Dorian, que dejó 43 muertos en las islas. También residió estacionalmente en Marbella hasta 1999, cuando vendió su mansión de la Costa del Sol, después de verse envuelto en una trama de recalificaciones y delitos contra la Hacienda pública, que acabó con la petición de la Fiscalía de dos años y medio de prisión y una multa de 23 millones de euros para Roquebrune.