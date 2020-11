Sus compañeros de Radio Noba, en donde participaba del ciclo Tarde de perros (sábados de 19 a 22), también lo despidieron con un emotivo mensaje: "Lamentamos informar el fallecimiento del músico nicoleño, compañero de Radio NOBA, Adrián Cionco. Desde #NOBA enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Te vamos a extrañar, Adrián Corazón”.

El año pasado, en una entrevista con Diario El Norte, Guillermo Novellis, cantante y líder de la banda La Mosca, había contado que a Cionco se lo habían “robado” de otra banda de Ramallo. "Es un músico increíble y muy talentoso. Uno de los mejores bajistas de la zona”, aseguró en ese entonces.

El propio Cionco también había contado cómo fue su llegada a la banda, luego de rechazar en varias oportunidades la propuesta de sumarse. “Cuando me fui de la banda en la que estaba, Los quemasabanas, decidí irme a Buenos Aires, porque la mamá de mis hijos se iba a trabajar allá. Y en ese momento me hace la propuesta Guillermo (Novellis) de tocar en La Mosca porque el bajista de ellos no aguantaba, porque era profesor de Educación física y se le estaba complicando mucho, en ese momento la banda ya era La Mosca pero no tenía esta magnitud. Y yo le pregunté qué precisaban porque ya me habían venido a buscar tres veces para formar parte de la banda y les decía que no, porque yo quería irme a Buenos Aires, a otra cosa. Ellos ya tenían un primer disco, una primera compañía, pero yo quería ser sesionista. Me di cuenta que con un grupo iba a ser muy difícil de llegar porque tenía que encontrar 5 locos que pensaran lo mismo que yo, entonces la idea era sesionar. Pensaba ‘si me preparo bien, leo bien las partituras, estudio bien, voy a tener la posibilidad de tocar con un Lerner, con un Fito, con un Charly o con quien sea, pero no voy a estar dependiendo de qué quiere hacer mi baterista, qué quiere hacer mi cantante, porque esto va a ser imposible’. Y nada que ver, fue posible. Pero primero les dije que no varias veces”.

Luego continuó: “Un día Guillermo vino a verme y me dijo 'Mirá Adrián, no me digas que sí, solamente te necesito porque no tengo bajista y tenemos que ir a tocar a Cemento con un montón de grupos y al programa de Valeria Lynch en América. Y no era la tele, era Cemento, a nosotros que lo único que teníamos acá la revista 13/20, Obras y Cemento eran todo, la cancha de Boca y la de River, no había otra cosa. Y yo dije ‘No me puedo perder esto’. Así que le digo a Guille ‘Dale, yo les hago este favor por este problema que han tenido’, y me pasó los temas, a los dos días nos fuimos y ahí entendí todo, cuál era la responsabilidad que me iba a tocar y qué podía pasar si esto se daba”, agregó el músico.