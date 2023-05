Misterio develado: ¿"Aserejé" de Las ketchup habla de Diego Maradona?

El podcast "Debates del futbol" subió un video a TikTok en el que, a través de una ingeniosa edición con imágenes viejas de "El 10" con la música de fondo de la agrupación pop española, dio a entender que la canción estaba dedicada a la "rumbera" vida de Maradona por esas épocas.

Las Ketchup y Diego aserejee.jpg "...Viene Diego rumbeando", dice la canción de Las Ketchup y un podcast lo vinculó con Maradona.

Inclusive el podcast sugiere que durante años se escuchó la canción sin saber qué escondía su letra, es decir la disipada vida de Diego. A continuación el video que se viralizó en TikTok:

Embed

Sin embargo, poco después del video publicado por "Debates del fútbol", apareció otro que develó el misterio, también en TikTok. Se trata de la cuenta @Tallerdemusicaonline donde Martín, un experto en música (comprobadísimo en sus geniales y muy certeros videos) da por tierra con la teoría de Las Ketchup y el supuesto tema dedicado a Diego Maradona.

►TE PUEDE INTERESAR: Recitales en Mendoza 2023: todos los shows

Básicamente, el experto explicó que no hay relación entre la letra y la vida de Diego, ni siquiera en la parte que supuestamente hace referencia a "La 12", es decir la hinchada de Boca. Martín explicó que le llamó la atención que mucha creyera que era cierta la relación entre la canción y Maradona, por lo que, a través de un video, no dejó dudas.

Aclaró quiénes son Las Ketchup, que el Diego nombrado en la canción no es "El Diego", que con la "12" no se refiere a la hinchada de Boca y que "la canción más deseada es "Rapper's Delight", de la banda "The Sugarhill Gang". A continuación el video que deja todo en claro.